CHAMPIONNAT NATIONAL DES JEUNES TALENTS DE BADMINTON Domination de Amel Mohammadia d'Alger

Les badistes du CAS Amel Mohammadia (Alger) ont dominé les épreuves du premier tour du championnat national des jeunes talents de Badminton groupe centre-ouest, clôturé samedi soir à la salle omnisports de Bir El Djir d'Oran. Les athlètes du CASA Mohammadia ont remporté plusieurs finales dans les catégories de moins de 11 ans, 13 ans, 15 ans et 17 ans (filles et garçons). Cette manifestation sportive de deux jours, organisée par la ligue d'Oran en collaboration avec la Fédération algérienne de Badminton, a enregistré la participation de 109 joueurs et joueuses, issus de 11 clubs du centre-ouest. Dans l'autre poule centre-est, organisée également à Jijel avec la participation de 14 clubs, les clubs de Madala Béjaïa et l'ES Béjaïa se sont illustrés en filles et garçons. Le prochain tour aura lieu fin décembre à Chlef pour la poule centre-ouest et Béjaïa pour la poule centre-est, ont indiqué les organisateurs.