CLASSEMENT ATP Murray et Djokovic sortent du top 10

Le Britannique Andy Murray et le Serbe Novak Djokovic, qui ont mis un terme à leur saison il y a plusieurs semaines, sont tous deux sortis du top 10 à l'ATP, échouant respectivement aux 16e et 12e places de la hiérarchie mondiale. Murray, blessé à une hanche, avait dû déclarer forfait à l'US Open début septembre, indiquant qu'il ne rejouerait «très probablement plu», d'ici la fin de la saison. Il était alors numéro deux mondial. Le Britannique devrait toutefois faire son retour sur les courts aujourd'hui lors d'un match caritatif à Glasgow, face à Roger Federer. Quant au Serbe, 30 ans, blessé à un coude et qui n'a plus joué depuis son abandon en quarts de finale de Wimbledon en juillet, il sort pour la première fois du top 10 depuis 10 ans. Ces rétrogradations bénéficient à l'Espagnol, Pablo Carreño, qui se hisse à la 10e place et assure son ticket de remplaçant pour le Masters, Stan Wawrinka (7e) étant forfait. Cela constitue une petite consolation pour le demi-finaliste de l'US Open, qui avant Bercy, où il a été battu au deuxième tour par le Français Nicolas Mahut, était en position de dernier qualifié pour Londres avec une 9e place à la «Race» (sur les résultats de 2017). Juan Martin Del Potro, privé de Masters après son quart de finale perdu à Paris face à Isner, gagne lui six points à l'ATP, atteignant la 11e place. Le vainqueur de Bercy, l'Américain Jack Sock, effectue lui une belle remontée, gagnant 13 rangs et entrant dans le top 10 (9e). Du même coup, il décroche son ticket pour le tournoi des «Maîtres». Le gain le plus spectaculaire revient au Français Julien Benneteau qui gagne 31 places, pour se hisser à la 52e place mondiale. Le vétéran français (36 ans) a réussi contre toute attente à atteindre les demi-finales pour sa dernière apparition à Bercy. Malgré son forfait en quarts de finale à Bercy en raison d'une blessure à un genou et sa participation toujours incertaine au Masters, Rafael Nadal reste lui à la première place du classement ATP et est désormais assuré de la garder jusqu'à la fin de la saison.