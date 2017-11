DINAMO ZAGREB Soudani, blessé, reste incertain contre le Nigeria

L'international algérien Hilal Soudani, blessé avant-hier soir lors du déplacement du Dinamo Zagreb à Belupo (0-1) en match comptant pour la 15e journée du championnat croate, est incertain pour les deux prochaines rencontres des Verts contre le Nigeria et la Centrafrique la semaine prochaine. Soudani a quitté le terrain après 42 minutes de jeu en tenant sa cuisse gauche. Il a été remplacé par Coric. Le club croate n'a pas communiqué la nature de la blessure ni la durée de l'indisponibilité de l'attaquant algérien. L'ancien joueur de l'ASO Chlef figure sur la liste des 23 convoqués par Rabah Madjer pour les rencontres contre le Nigeria du 10 novembre à Constantine pour le compte de la sixième journée des éliminatoires du Mondial 2018 et face à la Centrafrique en amical le 14 novembre à Alger. Déjà trois joueurs ont déclaré forfait, il s'agit de Faouzi Ghoulam (ligament croisé intérieur), Youssef Attal (genou) et Ramy Bensebaïni (cheville), blessé vendredi soir lors de la rencontre opposant le Stade Rennais à Bordeaux (1-0) en match de la 12e journée de Ligue 1 française. La rencontre contre le Nigeria, qui sera la première du sélectionneur Madjer sur le banc, est sans enjeu, les Verts étant éliminés et les Super Eagles qualifiés pour le Mondial 2018 en Russie.