GÖZTEPE Ghilas buteur contre Besiktas

L'équipe de Göztepe recevait avant-hier soir Besiktas, et les coéquipiers de Nabil Ghilas ont été dominés par le club d'Istanbul 3-1. Anderson Talisca a ouvert le score dès la septième minute de la tête, Ryan Babel (47e) et Cenk Tosun (53e) ont inscrit les deux autres buts de leur équipe, qui a terminé la rencontre à 11 contre 10 après l'exclusion d'un défenseur de Göztepe. Nabil Ghilas a sauvé l'honneur en marquant à la 66e suite à un bon centre de l'Ivoirien Adama Traoré, bien repris par l'Algérien. Göztepe reste à la 8e place de la SüperLig, tandis que Besiktas confirme son regain de forme en s'installant à la 3e place du podium derrière Galatasary et Istanbul BB.