JEUX AFRICAINS DE SPORT ET TRAVAIL La prochaine édition en décembre 2018 à Dakar

Les prochains Jeux africains du sport et travail auront lieu du 3 au 9 décembre 2018 à Dakar (Sénégal), a annoncé l'organisation continentale (Osta) à l'issue de son congrès organisé durant trois jours à Alger. Cinq disciplines seront au programme de ces jeux. Il s'agit du cross-country, du futsal, de la pétanque, du tennis de table et du volley-ball. Outre le programme des Jeux africains, les membres présents au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales à Souidania ont débattu plusieurs dossiers concernant la mise en oeuvre de la politique générale de l'Osat. Par ailleurs, l'instance continentale a attribué la médaille de l'ordre du mérite à Abdelkrim Chouchaoui, président de la Fédération algérienne de sport et travail (FAST). Outre le pays hôte, six nations africaines ont pris part au congrès, à savoir la Tunisie, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Cameroun, la Gambie et la République arabe sahraouie démocratique. Pour rappel, l'édition de 2016 du congrès de l'Osta s'est tenue à Hammamet (Tunisie), alors que celle de 2018 sera abritée par le Sénégal.