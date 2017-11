LIGUE 2 MOBILIS - 10E JOURNÉE : MOB-JSMB, AUJOURD'HUI À 16H Chaud, chaud le derby

Le derby de la Soummam, entre le MO Béjaïa (3e) qui reçoit la JSM Béjaïa (4e) sera à l'affiche de la 10e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, prévue aujourd'hui, et qui verra les actuels co-leaders, l'AS Aïn M'lila et la JSM Skikda, engagés dans des duels indécis, contre des clubs en quête de rachat, respectivement l'ASM Oran et le CA Batna.

Un derby à grands enjeux pour les deux clubs-phares de Béjaïa, car outre le prestige de trôner seul sur le toit de la Soummam, le vainqueur pourra rester au contact des coleaders, l'AS Aïn M'lila et la JSM Skikda, surtout que ces derniers seront appelés à défier des bêtes blessées.

L'ASAM se déplace en effet chez l'ASM Oran, qui reste sur une défaite (3-1) chez la JSM Béjaïa, alors que la JSMS accueillera le CA Batna qui, de son côté, a été battu par le RC Kouba (2-0) au cours de la précédente journée. Des adversaires en quête de rachat donc pour les actuels coleaders de la Ligue 2 Mobilis, ce qui devrait compliquer la tâche de l'ASAM et la JSMS dans leur quête de victoire, pour rester aux commandes.

Les débats ne seront pas moins palpitants dans le bas du tableau, avec notamment deux grands chocs, entre les quatre actuels mal-classés. Le RC Kouba (lanterne rouge) se déplacera en effet chez le GC Mascara (14e), au moment où le MC El Eulma (13e) accueillera le CRB Aïn Fakroun (15e) dans des matchs à l'issue improbable, car chacune des parties prenantes se trouve déjà au pied du mur et avec l'obligation de réussir un bon résultat pour espérer s'éloigner de la zone rouge et augmenter ainsi ses chances de maintien. Les autres matchs de cette 10e journée mettront aux prises des clubs de milieu de tableau, qui en cas de victoire pourraient se relancer dans la course aux premiers rôles, notamment l'Amel Boussaâda 10e qui recevra le RC Relizane (6e). Les chocs CA Bordj Bou Arréridj-WA Tlemcen et MC Saïda-ASO Chlef, entre anciens pensionnaires de l'élite vaudront également le détour, car visant le même objectif, et dans cette quête, les Chélifiens semblent partir avec un léger avantage, car ils auront la chance d'aller défier le MCS sans son public. Sanctionné d'un huis clos, le club Saïdi devra en effet disputer cette 10e journée sans le soutien de ses fidèles supporters, une mission qui s'annonce ardue pour le Mouloudia contre un adversaire qui voyage bien et dont l'objectif premier reste l'accession en Ligue 1.