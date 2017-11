MONDIAL 2017 DE PÉTANQUE (JUNIORS) Zerrouk 5e en tir de précision

41 équipes filles de 40 nations et 30 équipes garçons de 29 pays prennent part aux Mondiaux de pétanque de Kaihua en Chine.

Le bouliste algérien Hmida Zerrouk s'est classé en 5e position au tir de précision au Mondial 2018, juniors (garçons et filles), qu'abrite la ville de Kaihua (côte Est de la Chine), après sa courte défaite face au Thaïlandais Doninchai Kanasak (28-30), lundi en quart de finale du concours, a apporté le site de la compétition. Avec un brillant parcours aux tours qualificatifs dont le dernier gagné face au Malgache Daniel Rakotondrainibe avec deux passages, le premier avec 26 points et le second avec 46 pts, l'Algérien aura réalisé son objectif et une belle performance. Trente et un boulistes ont pris part au concours de tir de précision. Pour sa part, la Triplette (garçons) s'est qualifiée pour les 8es de finale, après quatre succès sur cinq tours.

Au premier tour, la triplette algérienne a gagné face à la Hongrie (13-02), avant de perdre devant la France 2 sur le score de (13-03). Les trois derniers matchs ont permis au trio algérien de battre, respectivement, la Turquie (13-4), la Tunisie (13-2) et l'Italie (13-6). En 8es de finale, la triplette algérienne, qui a terminé 5e sur l'ensemble des cinq tours joués, affrontera le vainqueur Belgique (12e)-Pays-Bas (21e). En cas de succès, les Verts joueront les quarts de finales face au vainqueur des matchs (Pologne/Malaisie) contre le Maroc.

Les compétitions des garçons prendront fin demain, pour laisser la place à celles des filles qui auront lieu du 8 au 12 novembre 2017, précise la même source. 41 équipes filles de 40 nations et 30 équipes garçons de 29 pays prennent part aux Mondiaux de pétanque de Kaihua en Chine. La sélection algérienne, entraînée par le coach Sid Ali Isseri, est composée des joueurs: Billel Azzouz, Mohamed Kalèche, Abdelmalek Merizi, Hima Zerrouk.