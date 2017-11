MÉCONTENT DE SON STATUT DE REMPLAÇANT À LEICESTER Slimani veut partir au mercato d'hiver

Rappelé en Equipe nationale après une brève mise à l'écart, le meilleur buteur des Verts en activité, Islam Slimani, ne rejoindra sûrement pas le stage de l'EN avec un bon moral. En déplacement à Stoke City, le nouveau coach des Foxes, Claude Puel, a écarté Slimani du match en le laissant chauffer le banc des remplaçants. En dépit de la grosse somme déboursée par Leicester City (plus de 30 millions d'euros) pour racheter son contrat de Sporting Lisbonne lors de l'été 2016, le joueur algérien est en train de voir son image s'éteindre petit par petit. Et en parlant de son coéquipier Riyad Mahrez, ce dernier commence à retrouver la plénitude de ses performances malgré un début de saison très difficile.

Pour son dernier match, il a grandement contribué au précieux point ramené en déplacement contre Stoke City (2-2), L'international algérien a inscrit un joli but avec sa touche personnelle.

Islam Slimani de son côté songe à quitter Leicester City dans les plus brefs délais afin de pouvoir restaurer l'image que le monde avait de lui, connu par son efficacité devant les buts avec, notamment son jeu de tête imbattable.



L'OM prêt à mettre 30 millions d'euros sur Mahrez

L'Olympique Marseille a les moyens pour conclure le transfert de Riyad Mahrez, mais le plus compliqué sera de convaincre le joueur. L'OM va s'activer au mercato hivernal et MCCourt assurait récemment que le club avait largement les moyens de boucler encore un gros coup. La presse internationale affirme que le club reste très intéressé par Riyad Mahrez qui pourrait quitter Leicester qui traverse une période délicate. Le joueur sera très difficile à convaincre, mais les dirigeants de l'OM font tout leur possible pour vendre le projet à l'entourage de l'international algérien. Cette mission est la plus complexe, car Marseille a les moyens de payer les 30 millions demandés par le club anglais pour ce transfert.