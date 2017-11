NAPLES Deux options pour remplacer Ghoulam

Opéré du ligament croisé antérieur droit vendredi dernier, le latéral gauche de Naples, Faouzi Ghoulam, sera absent plusieurs mois. Un coup dur dont le coach des Napolitains, Maurizio Sarri, se serait bien passé.

Un coup de massue pour les partenaires de Mertens qui perdent l'un des tauliers pour le reste de la saison ou presque (il faut compter entre 5 et 7 mois d'absence pour ce genre de blessure). Le joueur, lui, garde le moral, «c'est le destin, il faut rester fort», dit-t-il en substance à ses proches. Vendredi dernier, il se fait opérer par le professeur Mariani, spécialiste en la matière, à Rome. C'est la deuxième blessure de ce genre pour le Napoli après celle de l'attaquant polonais Arkadiusz Milik. Au-delà du côté humain, la longue absence de Ghoulam aura d'importantes répercussions sur le jeu des Blues Marines tant l'apport de l'Algérien n'est plus à faire. Son volume de jeu et de courses vers l'avant, sa qualité de passe et son entente naturelle avec ses coéquipiers les plus proches (Hamsik, Insigne) feront défaut à Maurizio Sarri qui ne s'est d'ailleurs pas caché d'affirmer à la fin du match contre City qu'une absence à long terme de Ghoulam serait fortement préjudiciable pour son équipe. Cela s'est d'ailleurs avéré mercredi dernier puisqu'il y a eu deux Napoli bien distincts sur la pelouse, l'un avant et l'un après la 30e minute de jeu.

Une inquiétude pour l'avenir proche qui trouve également de l'écho de par les solutions de remplacement qui se présentent au coach napolitain. Deux solutions se présentent donc pour Sarri, la première celle de faire confiance au latéral albanais Eised Hysaj et le faire basculer sur le flanc gauche. Une solution qui a montré de sérieuses limites face à un adversaire aussi efficace que le Manchester City de Pep Guardiola. La seconde possibilité qui s'offre au coach napolitain est celle de Mario Rui. Le Portugais a pour lui d'être un véritable latéral gauche et de très bien connaître les mécanismes du jeu pratiqué par son entraîneur puisqu'il se sont côtoyés, avec d'excellents résultats, à Empoli. Problème: l'ancien international U21 de la Selecao n'est plus tout à fait le joueur qu'il était lors de son passage en Toscane. Arrivé à Naples pour 7 millions d'euros, il n'a joué que trois petites minutes, contre Cagliari, cette saison, son état de forme n'étant pas satisfaisant. Les premiers noms (Grimaldo, Masina) ont déjà commencé à circuler pour le prochain mercato.