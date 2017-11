OBTENTION DU DIPLÔME 3E DEGRÉ DE FOOTBALL Plus de 500 candidats en lice

Plus de 500 candidats sont inscrits à la formation d'éducateur sportif exerçant à temps partiel 3e degré en football, dont l'examen écrit aura lieu le dimanche 26 novembre, a indiqué hier l'Ecole supérieure en sciences et technologie du sport de Dély Ibrahim (Alger). Les candidats en lice sont des techniciens en football 2e degré exerçant dans le mouvement associatif, précise la même source. Les candidats sont répartis en quatre groupes pour l'examen écrit, et sont invités à consulter le site Web de l'école (www.essts.dz) pour connaître les groupes. Les entraîneurs ayant passé avec succès l'examen écrit effectueront une formation d'une année (janvier-décembre 2018) au niveau de l'Essts d'Alger pour l'obtention du diplôme d'entraîneur 3e degré.