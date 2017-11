PSG La "MCN" domine l'Europe

En recrutant Neymar et Kylian Mbappé l'été dernier, le Paris Saint-Germain s'est constitué une attaque redoutable en associant les deux hommes à Edinson Cavani. Depuis le début de la saison, le trio a inscrit 34 buts toutes compétitions confondues. Personne ne fait mieux en Europe. Derrière, on retrouve un autre club français: l'Olympique Lyonnais! En effet, Nabil Fekir (12 buts), Mariano Diaz (9 buts) et Memphis Depay (8 buts) totalisent 29 réalisations, soit autant que le trio de Manchester City composé de Sergio Agüero (10 buts), Gabriel Jesus (9 buts) et Raheem Sterling (10 buts).