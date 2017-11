LIGUE 1 MOBILIS - 10E JOURNÉE : CR BELOUIZDAD-MC ORAN (AUJOURD'HUI-16H) Une histoire de rachat

Par Saïd MEKKI -

Les Belouizdadis pas prêts à lâcher les Hamraoua devant leur public

Les joueurs du CR Belouizdad sont donc concentrés sur ce match contre le MCO où ils sont déterminés à se ressaisir après leurs deux dernières défaites d'affilée.

Le Chabab de Belouizdad qui peine à s'imposer à domicile même ces derniers temps, n'aura pas le droit de perdre ce match devant son public face à une équipe oranaise en bonne santé. Les Hamraoua sont d'ailleurs connus pour être difficiles à manier en déplacement. Les joueurs du coach Todorov se doivent de prendre le MC Oran très au sérieux.

Les gars d'Oran, ont de tout temps, laissé de fortes et grandes impressions lors de leurs passages dans la capitale. Tout comme le match de la JSK contre l'ESS, celui-ci rentre dans le cadre de la 10e journée de la Ligue 1 Mobilis qui a débuté vendredi dernier.

Le CRB restant sur un match de la Supercoupe mercredi dernier et donc a vu cette rencontre reportée pour cet après-midi au stade du 20-Août 1955. Après les deux dernières défaites, face à l'ES Sétif en Supercoupe et avant contre l'USMA, les joueurs du Chabab Belouizdad ne parlent que de victoire aujourd'hui devant le MCO. Pour préparer ce match, les joueurs ont été mis au vert à l'hôtel «New-Dey» de la capitale avant d'effectuer leur dernière séance d'entraînement hier matin où le coach Todorov devait apporter les dernières retouches à l'équipe pour être prête aujourd'hui face au MCO. Amir Belaïli rassure en déclarant:

«Nous allons nous racheter. Nous sommes tous solidaires et on vit ensemble une bonne ambiance, explique-t-il, avant de demander aux supporters d'être plus patients. «L'équipe a connu beaucoup de changements et il va donc falloir un certain temps pour que notre niveau soit optimal.» Pour sa part, le coach Todorov est en contact constant avec le staff médical dans la perspective de récupérer les blessés. Il s'agit de Aribi, Chebira, Selmi et Tariket. Sur les terrains d'entraînements, le coach du Chabab travaille énormément avec sa ligne d'attaque dans la perspective de retrouver le niveau qu'il faut pour être plus perfectible et surtout réaliste.

Le coach tunisien de l'équipe oranaise, Mouez Bouakez, ne pourrait, toutefois pas compter sur les services des joueurs Rachid Ferahi et Hamza Heriet blessés. Ayant ressenti récemment des douleurs au niveau de la cuisse, ce dernier est bel et bien incertain pour le match d'aujourd'hui. Reste donc au médecin de l'équipe Brahmi de prendre la dernière décision. Au passage, toutes nos condoléances au docteur Chawki Brahmli qui a perdu sa mère ce week-end. Les joueurs du MCO sont dans la même situation que leurs adversaires du jour, le CRB puisque restant sur une défaite. Les gars d'El Hamri ont perdu leur dernier match contre l'ESS et veulent donc se racheter auprès de leurs supporters en tentant un bon résultat au stade du 20-Août 1955 d'Alger aujourd'hui.

La tâche ne sera pas facile devant une équipe belouizdadie imbattable sur son fief, mais qui concède beaucoup de nuls...