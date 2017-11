LIGUE 1 MOBILIS - 10E JOURNÉE : ES SÉTIF-JS KABYLIE (AUJOURD'HUI-17H), AU STADE DU 8-MAI 1945 La grande explication

Par Saïd MEKKI -

Une belle affiche aux objectifs opposés

Pour le coach de l'ESS, Madoui, il ne faut surtout pas sous-estimer la JS Kabylie en arguant de la situation d'instabilité qui a touché son staff technique et sa direction.

Le stade du 8-Mai 1945 de Sétif va certainement s'avérer exigu pour contenir la masse des supporters de l'Entente de Sétif et de la JS Kabylie dans le match prévu entre les deux formations aujourd'hui à partir de 17h. Cette rencontre entre dans le cadre de la 10e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis qui a débuté vendredi dernier. Ce match a été décalé car l'Entente de Sétif avait animé la Supercoupe avec le CR Bélouizdad, mercredi dernier. Revigorés par leur nouveau trophée de la Supercoupe, les joueurs du coach Kheïredine Madoui, veulent bien rester sur la dynamique des victoires. C'est ce qui explique leur volonté d'empocher les trois points de ce choc contre la JSK d'autant plus qu'il se déroulera sur leur propre pelouse et devant les regards des fans de l'Entente. Bien que le sélectionneur des Verts, Rabah Madjer ait permis aux joueurs locaux de disputer leurs matchs de championnat avant de rejoindre le stage de l'Equipe nationale au centre technique de Sidi Moussa, certains proches du coach Madoui déclarent que le technicien sétifien ne compte pas les utiliser aujourd'hui face à la JSK. Il s'agit bien évidemment des joueurs Djabou, Nessakh et Ziti. On cite même leurs remplaçants, à savoir Djahnit pour Djabou, Rebiaia pour Ziti et Haddouche pour Nessakh. C'est dire qu'en réalité, la force de l'Entente se trouve dans son riche effectif. Madoui a donc bien l'embarras du choix dans ce domaine. Et justement, pour Madoui, il ne faut surtout pas sous-estimer la JS Kabylie en arguant la situation d'instabilité qui a touché son staff technique et sa direction. C'est pourquoi, Madoui n'a pas omis d'avertir ses joueurs pour prendre très au sérieux cette équipe de la JSK capable du meilleur comme du pire. «Les joueurs doivent garder les pieds sur terre après la victoire en Supercoupe fait-il remarquer avant d'ajouter que «la JSK reste la JSK et la méfiance est donc de mise quand on affronte une grande équipe...». Voilà qui est bien clair pour mettre les joueurs devant leurs propres responsabilités. D'ailleurs, Badrane déclare: «Nous devons confirmer notre bonne dynamique. Nous abordons ce match contre la JS avec la ferme intention d'empocher les trois points de la victoire...», annonce-t-il avant de conclure qu'«il ne faut pas oublier que la JSK ne vient pas pour limiter les dégâts...». Côté kabyle, justement et dès lors que le coach Chay s'est solidarisé avec le président Sadmi pour quitter la barre technique, la JSK sera donc dirigée par Gaouaoui et Zaâbar si Aït Djoudi n'aurait pas sa licence aujourd'hui. Sinon Doudène, le manager général de l'équipe, pourrait également seconder le duo cité ci-dessus. Les joueurs, eux, s'entraînent avec abnégation et sont d'ailleurs décidés à offrir une victoire à leurs nouveaux responsables, le trio Madjène-Zouaoui-Aït Djoudi. D'ailleurs, le joueur Steve Ekedi n'a pas hésité à déclarer qu'«on ne s'attendait pas au départ de Chay mais cela ne nous a pas perturbés». Concernant ce choc contre l'ESS, Ekedi déclare que «l'essentiel est de réaliser un bon résultat pour nous racheter du nul concédé à Tizi Ouzou....

Le staff technique de la JSK ne compte aucun joueur à l'infirmerie et tout l'effectif est donc prêt, y compris l'international Ferhani (autorisé par Madjer), pour relever le défi de battre le champion d'Algérie en titre et récent vainqueur de la Supercoupe devant ses propres supporters.