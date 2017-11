ALGÉRIE - NIGERIA Début du stage des Super Eagles à Rabat

Les Super Eagles du Nigeria ont débuté avant-hier à Rabat, au Maroc, leur stage de préparation en vue du match de qualification pour la Coupe du Monde 2018 contre l'Algérie, prévu le 10 novembre au stade Hamlaoui de Constantine pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires, groupe B. En prévision de cette rencontre, l'entraîneur Gernot Rohr a remplacé à la dernière minute le milieu de terrain Ogenyi Onazi (blessé) par le défenseur Kenneth Omeruo, tandis que Olanrewaju Kayode, l'attaquant du Girona FC, remplace Moses Simon, lui aussi blessé, selon le site de la Fédération. D'autre part, tout le staff technique sous la conduite de Rohr est arrivé dimanche à Rabat, aux côtés de quatre joueurs: Ahmed Musa, Wilfred Ndidi, Mikel Agu et le gardien Ikechukwu Ezenwa. Lundi après-midi, les joueurs Oghenekaro Etebo, Alex Iwobi, Olanrewaju Kayode, Henry Onyekuru, Chidiebere Nwakali, Kelechi Iheanacho, Uche Agbo et Chidozie Awaziem sont arrivés à Casablanca et ont immédiatement rejoint le lieu du stage à Rabat. Par ailleurs, le capitaine de l'équipe Mikel John Obi, ainsi que les gardiens de but Francis Uzoho et Daniel Akpeyi, étaient attendus hier à Rabat. Vendredi, les Super Eagles, déjà qualifiés pour le Mondial 2018, sont attendus vendredi à Constantine, où ils affronteront les Verts au stade Chahid Hamlaoui à partir de 20h30, dans un match sans enjeu. Samedi, l'équipe nigériane s'envolera à bord d'un vol spécial à destination de Krasnodar, la ville russe qui accueillera le match amical international mardi contre l'Argentine.