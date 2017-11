COMMISSION TECHNIQUE DE LA CAF Korichi participe à la première réunion au Caire

L'ancien directeur technique national (DTN) de la FAF Toufik Korichi devait assister hier au Caire à la première réunion de la commission technique et de développement de la Confédération africaine de football. Le technicien algérien qui avait démissionné de son poste de DTN en avril dernier, avait été désigné récemment membre de la commission technique et de développement de la CAF que préside par l'ancien international zambien Kalusha Bwalya. Les 17 membres de cette commission analyseront et évalueront les principaux aspects de l'entraînement, de l'administration et du développement technique du football en Afrique, précise la CAF. Au programme figurent également les recommandations du Symposium de la CAF tenu à Rabat au Maroc en juillet dernier, qui comprend la redéfinition du rôle et des tâches des directeurs techniques, l'examen du contenu et de l'organisation du système de certification des entraîneurs, la révision des instructeurs CAF entre autres. La Commission examinera également les partenariats avec la FIFA et d'autres confédérations telles que l'UEFA et l'AFC, souligne la même source.