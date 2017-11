DRB TADJENANET Belatoui finalement 5e entraîneur cette saison

Le DRB Tadjenanet a désigné son nouvel entraîneur, le cinquième à se retrouver à la tête de la barre technique du Difaâ depuis l'entame de la saison. Omar Belatoui a, en effet, été choisi par la direction du club pour succéder à Kamel Mouassa, qui a quitté son poste il y a une semaine. Belatoui, qui a débuté la saison à la tête de l'US Biskra, avant d'être démis de ses fonctions, devient le cinquième entraîneur à se succéder à la barre technique du DRBT en 10 journées de Ligue 1. Il a dirigé hier sa première séance d'entraînement. Après avoir débuté la préparation avec Méziane Ighil, parti à l'amiable pour des «raisons personnelles», le DRBT avait engagé Abderrahmane Mehdaoui. L'ancien sélectionneur national n'a pas convaincu et a quitté son poste après deux jours seulement. C'est le Français François Bracci qui avait été désigné pour lui succéder. Là aussi son passage sera de courte durée. N'ayant pas convaincu non plus, il sera limogé après avoir dirigé l'équipe lors de la première journée de Ligue 1 (1-1 à Médéa). Kamel Mouassa lui succédera, avant d'abandonner son poste dernièrement. Après 10 journées, le DRBT occupe la 13e place, la première non basculante en Ligue 2. Le Difaâ recevra l'USM El Harrach lors de la prochaine journée de championnat (J11).