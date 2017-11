IL A ENTAMÉ SA RÉÉDUCATION À ROME Ghoulam espère revenir en mars

Le défenseur international algérien de Naples Faouzi Ghoulam, opéré du genou, espère retrouver la compétition en mars prochain, a rapporté hier la presse locale. Victime d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit, Ghoulam a entamé avant-hier sa rééducation trois jours après avoir subi une opération dans une clinique à Rome. L'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne est forfait pour les deux prochaines rencontres de la sélection algérienne contre respectivement le Nigeria le 10 novembre à Constantine en qualifications du Mondial 2018 et face à la République centrafricaine en amical le 14 novembre à Alger. L'ancien Stéphanois s'est blessé après une demi-heure de jeu mercredi dernier lors de la défaite de son équipe face à Manchester City (4-2) en Ligue des champions. C'est un coup dur pour Naples. Son entraîneur, Maurizio Sarri, a estimé qu'il était l'«un des tout meilleurs latéraux d'Europe». Pour le remplacer, l'entraîneur napolitain peut déplacer Hysaj à gauche et faire entrer Maggio à droite, ou bien installer à gauche le Portugais Mario Rui, qui joue très peu depuis un an et demi, entre l'AS Rome et Naples. Dans les deux cas, le 11 de départ napolitain sera considérablement affaibli.