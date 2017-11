LEICESTER CITY Les deux problèmes qui bloquent Mahrez

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille au cours des derniers jours, Riyad Mahrez semble hors d'atteinte pour Marseille, et ce pour deux raisons. Ce n'est pas nouveau, mais l'international algérien aurait pu se révéler aux yeux du grand public à Marseille si l'ancien président Vincent Labrune n'avait pas recalé la candidature de l'attaquant lors du mercato hivernal de 2015. Sauf que le natif de Sarcelles a depuis flambé sous le maillot de Leicester, en étant notamment nommé meilleur joueur de la Premier League en 2016, lors du titre du LCFC. Désormais, la tendance s'est donc inversée et c'est l'OM qui rêve de Mahrez. Si la rumeur enflait ces derniers temps, celle-ci a très peu de chances d'aboutir sur un transfert. D'abord parce que Leicester demande plus de 50 millions d'euros pour lâcher sa star, une somme hors de prix pour l'OM, mais aussi parce que Mahrez veut rejoindre un club jouant la Ligue des champions, ce qui n'est pas le cas du club phocéen pour l'instant. L'affaire semble donc impossible pour Marseille. Et ce n'est pas Monchi, le directeur sportif de la Roma, qui dira le contraire, lui qui a tenté de recruter Mahrez l'été dernier, en vain... «Nous voulons un ailier gaucher pour remplacer Mohammed Salah et avions tout misé sur Mahrez, mais la seule raison pour laquelle il n'est pas venu est parce que son club ne voulait pas le vendre. Ce n'est pas une excuse, ils ont également dit non à Barcelone», a affirmé, dans la Gazzetta dello Sport, Monchi, qui a expliqué donc que Leicester est dur en affaires. Ce qui devrait se confirmer lors des prochains mois puisque le nouvel entraîneur Claude Puel compte sur son ailier algérien.