LIGUE 1 MOBILIS-12E JOURNÉE Les matchs programmés les 16,17 et 18 novembre

La 12e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis se déroulera les 16, 17 et 18 novembre, selon le programme de la compétition publié par la Ligue de football professionnel hier. La journée débutera jeudi 16 novembre avec un match avancé entre l'USM Alger et la JS Saoura à 17h au stade Omar-Hamadi (Bologhine). Quatre autres rencontres dont celle du leader, le CS Constantine, contre le MC Oran sont programmées pour vendredi 17, tandis que les trois dernières rencontres se joueront le samedi 18 novembre. La 11e journée de L1 est prévue les 9 et 11 novembre.