MONDIAL 2018 (QUALIFICATIONS) La FIFA annule les cartons jaunes de l'Australie

La FIFA a décidé, avant-hier, d'annuler les cartons jaunes de huit joueurs de la sélection australienne avant le match aller du barrage de qualification pour le Mondial 2018 contre le Honduras, qui sera disputé vendredi prochain à San Pedro Sula. Les suspensions de Mark Milligan et de Mathew Leckie pour leur accumulation de cartons jaunes avant le match contre la Syrie sont toujours valables, ce qui signifie que les Socceroos devront entamer le premier match dans ce duo. Cependant, Tom Rogic, Mile Jedinak, Tomi Juric, Massimo Luongo, Jackson aIrvine, Milos Degenek et Josh Risdon seront désormais en mesure de jouer en toute conscience, sachant qu'ils ne manqueront pas le match retour contre le Honduras s'ils reçoivent un carton jaune dans la première étape vendredi. Robbie Kruse, blessé, a également été blanchi, mais il n'a pas fait le voyage au Honduras avec ses coéquipiers à cause d'une blessure au genou. Les bonnes nouvelles pour les Socceroos viennent après que la FIFA a pris des décisions similaires pour mettre les cartons jaunes à zéro pour les joueurs du Pérou et de la Nouvelle-Zélande avant leur match de qualification pour la Coupe du monde.