REAL MADRID Pérez prêt à toutes les folies pour Dybala

Brillant sous le maillot de la Juventus, Paulo Dybala a attiré l'attention de Florentino Pérez. Et le président du Real Madrid pourrait frapper un grand coup afin de s'offrir l'Argentin. «Dybala a un long contrat avec nous et il y a une grande harmonie entre nous. Nous voyons qu'il est sur la même longueur d'onde que le club». Giuseppe Marotta a beau répéter que Paulo Dybala - pour qui une prolongation est évoquée depuis plusieurs semaines - se sent bien à la Juventus, l'international argentin reste dans le viseur de clubs prestigieux. Auteur d'un début de saison impressionnant avec 11 réalisations en 12 journées de Série A, Dybala serait ainsi notamment pisté par le FC Barcelone et le Real Madrid. Florentino Pérez aurait d'ailleurs un plan pour parvenir à ses fins... Conscient qu'il faudra mettre la main à la poche pour convaincre la Juventus de lâcher son prodige, le président de la Maison Blanche serait prêt à débourser 200 millions d'euros pour Dybala selon Diario Gol. Une somme qui ferait de l'Argentin le deuxième joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar et qui, pour Pérez, devrait s'avérer suffisante pour la Vieille Dame. A suivre.