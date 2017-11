ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 : 6E JOURNÉE Qui peut se qualifier en Afrique?

Sadio Mané et le Sénégal toujours en course

L'Egypte et le Nigeria sont déjà qualifiés. Il reste trois billets à distribuer pour les premiers des Groupes A, C et D.

Présentation des scénarios possibles pour la dernière journée. Le troisième et dernier tour des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde de la FIFA 2018 met en jeu cinq billets pour la Russie, réservés aux cinq premiers de groupes. L'Egypte et le Nigeria sont déjà assurés d'être de la fête et la dernière journée permettra de dégager les trois derniers lauréats. Voici les différents scénarios possibles pour cette ultime journée de compétition préliminaire.



Groupe A: RD Congo - Guinée, Tunisie - Libye

La Tunisie n'a besoin que d'un point pour se qualifier. Une victoire ou un nul à domicile contre la Libye lui ouvrira les portes de la Russie. En cas de défaite, elle sera également du voyage si la RD Congo ne bat pas la Guinée. En revanche, si les Tunisiens s'inclinent et les Congolais s'imposent, les critères suivants s'appliquent pour départager les deux formations, selon l'article 20 du Règlement de la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018: a) différence de buts après tous les matches de groupes, b) plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches de groupes.

Si, sur la base des deux critères susmentionnés, deux équipes ou plus sont ex æquo, leur classement sera déterminé comme suit: c) plus grand nombre de points obtenus après les matches de groupes entre les équipes concernées; d) différence de buts particulière des matches de groupes entre les équipes concernées; e) plus grand nombre de buts marqués dans tous les matchs de groupes entre les équipes concernées; f) en cas d'égalité entre deux sélections, le nombre de buts marqués à l'extérieur compte double; g) le système de points de fair-play calculé à partir du nombre de cartons jaunes et rouges lors de tous les matches de groupes fonctionne selon la loi.



Groupe C: Côte d'Ivoire - Maroc, Gabon - Mali

Dans la «finale» du groupe, pas besoin de sortir la calculatrice: le Maroc sera qualifié s'il ne perd pas en Côte d'Ivoire.

En revanche, pour les Eléphants, la victoire est obligatoire pour se rendre en Russie.



Groupe D: Match à rejouer: Afrique du Sud - Sénégal

Théoriquement, toutes les équipes ont encore une chance de se qualifier, avec trois matches à jouer dans ce groupe, dont Afrique du Sud - Sénégal, disputé en novembre 2016 mais que le Bureau des qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA a décidé de faire rejouer le 10 novembre prochain. Du résultat de ce match dépendra le verdict final du groupe. En cas de succès sénégalais en Afrique du Sud, tout serait réglé: les Lions de la Teranga seraient assurés de terminer premiers et de s'envoler pour la Russie. Un nul pourrait aussi leur suffire si quatre jours plus tard, la rencontre Burkina Faso - Cap-Vert se termine sans vainqueur. Enfin, un succès sud-africain à domicile laisserait les quatre équipes en position de se qualifier avant les deux derniers matches.



Groupe B: Le Nigeria est déjà qualifié

Groupe E: Plus de suspense dans ce groupe, l'Egypte ayant déjà son billet en poche.