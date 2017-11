PRÉPARATION DE LA CAN 2018 DE HANDBALL L'Algérie présente au tournoi de Doha

L'EN avec de l'ambition au Gabon

Le tirage au sort de la CAN 2018, effectué vendredi à Libreville, a placé l'Algérie dans la poule A aux côtés de la Tunisie (vice-championne d'Afrique), du Cameroun, du Congo et du Gabon, alors que le groupe B est composé de l'Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la RD Congo, de l'Angola et du Nigeria.

L'Equipe nationale de handball prendra part au tournoi international amical de Doha (Qatar), prévu du 6 au 11 janvier 2018, dans le cadre de sa préparation à la coupe d'Afrique des nations 2018 au Gabon (16-28 janvier), a-t-on appris du président de la Fédération algérienne (FAHB), Habib Labane. «Nous allons participer à cet événement international qui regroupera, outre le pays hôte, l'Iran et Oman. Ce sera notre dernière étape préparatoire avant de nous envoler pour Libreville en prévision de la CAN 2018», a indiqué le premier responsable de l'instance du handball algérien.

Le tirage au sort de la CAN 2018, effectué vendredi à Libreville, a placé l'Algérie dans la poule A aux côtés de la Tunisie (vice-championne d'Afrique), du Cameroun, du Congo et du Gabon, alors que le groupe B est composé de l'Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la RD Congo, de l'Angola et du Nigeria.

Les quatre premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale du tournoi. «Avant le tournoi du Qatar, il y aura un stage en Algérie et un autre à l'étranger, une manière de peaufiner notre préparation en vue de la CAN 2018 qui représente une échéance très importante pour nous», a-t-il ajouté. La Fahb a confié les rênes du Sept national au technicien croate Saed Hasanafendic, en remplacement de Salah Bouchekriou, parti à l'issue de la CAN 2016 disputée en Egypte.

Longtemps en hibernation, l'Equipe nationale vient de retrouver la compétition en prenant part au tournoi amical des Quatre nations, disputé à Tunis et soldé par trois défaites face à la Tunisie (33-22), l'Arabie saoudite (25-19) et le Bahreïn (24-22). Lors de la dernière édition de la CAN, l'Algérie avait terminé au pied du podium (4e) après sa défaite en match de classement pour la 3e place face à l'Angola (25-19), alors que l'Egypte s'était imposée en finale face à la Tunisie (21-19).