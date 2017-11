AVANT ALGÉRIE-NIGERIA Madjer ce matin devant la presse

Par Saïd MEKKI -

Mahrez et ses partenaires en quête d'un nouveau départ

Il est vrai que le match contre le Nigeria n'a aucun enjeu pour les Verts, mais Madjer veut bien débuter avec les Verts par une belle victoire devant une équipe mondialiste justement.

A l'entame du troisième jour du stage de l'Equipe nationale au Centre technique de Sidi Moussa, le sélectionneur en chef, Rabah Madjer animera ce matin une conférence de presse qui sera suivie d'une autre pour trois joueurs avant l'entame de la séance d'aujourd'hui prévue avec l'ensemble des joueurs convoqués. Encore faut-il savoir que si Madjer ne convoque pas un remplaçant pour El Arbi Hillal Soudani, dernier joueur des Verts blessé, ils seront donc 22 éléments à s'entraîner pour la première fois ensemble avec le nouveau staff technique des Verts composé du trio Rabah Madjer-Ighil Meziane et Djamel Menad. Ce regroupement permet au staff de préparer le premier match des Verts prévu vendredi prochain au stade Hamlaoui de Constantine, face au Nigeria pour le compte de la dernière journée des éliminatoire du Mondial 2018 où l'Algérie est déjà éliminée alors que les Super Eagles sont déjà qualifiés. Rabah Madjer devra donc s'expliquer aujourd'hui pour ses choix des joueurs et surtout pour l'absence des autres non convoqués. Les blessures de quatre de ses joueurs habituellement titulaires seront également abordés aujourd'hui par Rabah Madjer pour évoquer ce qu'il devrait faire pour parer à ces absences. Il s'agit des absences des joueurs Attal, Bensebaïni, Ghoulam et Soudani. Et toujours au registre des absents, le jeune milieu de terrain de l'USMA, Abderaouf Benguit, vient également de déclarer forfait suite au décès de son père. Abderaouf Benguit a quitté le stage des Verts en fin de journée avec l'autorisation du staff pour rejoindre sa famille. Selon certaines sources, le joueur voudrait disputer les deux matchs face au Nigeria et à la Centrafrique et aurait demandé au staff technique l'autorisation d'assister à l'enterrement de son père avec l'assurance de revenir à Sidi Moussa par la suite. Jusqu'à hier après-midi, la décision de son utilisation ou pas n'a pas encore été prise. En d'autres termes, Madjer devrait certainement expliquer ce qu'il compte faire pour trouver les éléments qu'il faut pour assurer la bonne marche d'un secteur défensif, tare principal de la sélection algérienne. Il est vrai que le match contre le Nigeria n'a aucun enjeu pour les Verts, mais Madjer veut bien débuter avec les Verts par une belle victoire devant une équipe mondialiste justement. D'autre part, le fait de permettre à des joueurs de jouer avec leurs clubs respectifs pour rejoindre leurs compatriotes en stage, constitue un bon sujet de discussion avec les journalistes. C'est d'abord un risque, car des joueurs pourront contracter des blessures et il y en a pas moins de quatre déjà out en plus du cas de Benguit. Ensuite, il y a un problème de discipline à assurer. Sinon, et à titre d'exemple, avec cette «ouverture» pour les joueurs de la JSK, de l'ESS, du CRB et du Havre, l'USMA pourrait aussi avoir besoin de ses joueurs pour le match de samedi prochain. A ce moment-là, les Verts seront concentrés sur leur deuxième match prévu contre la République centrafricaine, prévu le 14 du mois en cours au stade du 5-Juillet à Alger. Il y a aussi le cas de Bentaleb qui souffre de quelques bobos, bien que ne compliquant pas sa situation au point de déclarer forfait pour le match du Nigeria, mais il faut bien le ménager. Qu'en sera-t-il? Réponse peut être aujourd'hui avec Madjer. Le cas du gardien de but Chaouchi qui a fait couler beaucoup d'encre surtout concernant ses gestes d'indiscipline, sera certainement abordé aujourd'hui entre les journalistes et le sélectionneur principal des Verts. Et en évoquant le cas d'indiscipline, on n'oubliera pas le dernier cas soulevé par les médias à savoir du dernier joueur convoqué par Madjer, Chafaï, auteur d'acte de violence sur la voie publique comme le montre une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Convoquer des joueurs «indisciplinés» est un sujet à débat qui sera certainement abordé aujourd'hui par les journalistes avec Madjer. Soudani, dernier joueur blessé sera-t-il remplacé ou pas? Réponse peut-être aujourd'hui avec Madjer d'autant plus qu'après ce match contre le Nigeria, il y aurait un second contre la République centrafricaine. Et donc, une éventuelle convocation d'un attaquant supplémentaire pourrait bien avoir lieu et la question est de savoir qui serait convié à rejoindre les Verts, si une telle décision serait prise par le staff technique? Et bien évidemment, le cas des deux adversaires des Verts sera bien abordé par les journalistes et Madjer. Que pense le sélectionneur en chef de l'EN de ses deux adversaires et surtout du premier à savoir le Nigeria. Lui, il veut gagner ce premier match bien qu'il soit sans enjeu pour l'Algérie alors que du côté nigérian, on ne jure également que par la victoire pour rester invincibles dans ce groupe «B» des éliminatoires du Mondial 2018. Quant à la conférence de presse des joueurs qui suivra celle de Madjer, on ne peut aborder les éventuels sujets à discuter avec ces éléments dans la mesure où on ne sait pas qui des Verts seront face à la presse aujourd'hui...



Premier contact entre le nouveau staff et le groupe

Ils étaient 15 joueurs avant-hier à Sidi Moussa pour la première rencontre entre les joueurs et le nouveau staff technique conduit par Rabah Madjer en vue des matchs face au Nigeria et la Centrafrique. Il étaient 12 à prendre part à un discours de présentation du nouveau staff par le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, à savoir les gardiens Chaouchi et Rahmani, les défenseurs Mandi, Cadamuro, Abdellaoui et Chafaï, le latéral du Paradou Arous, les milieux Bennacer, Benguit et les attaquants Brahimi, Mahrez et Slimani qui effectuaient leur retour. En face d'eux, Rabah Madjer était entouré de Méziane Ighil, Djamel Menad, Hakim Medane (manager général) ainsi que des deux entraîneurs des gardiens Aziz Bouras et M'hamed Haniched. Ensuite les ont rejoint Nabil Bentaleb, Sofiane Hanni et Baghdad Bounedjah pour la première séance d'entraînement, alors que Carl Medjani, qui n'était pas encore arrivé, a intégré le stage à l'heure du dîner. Les huit joueurs absents devaient rejoindre le CTN de Sidi Moussa dès hier soir. La première séance a été plutôt ludique, avec un échauffement, assuré par Djamel Menad, l'un des entraîneurs-adjoints, suivi de différents jeux avec ballon pour les joueurs de champ, tandis que les deux gardiens de but présents, Faouzi Chaouchi et Chemseddine Rahmani, ont été soumis à un travail à part par Aziz Bouras, entraîneur des gardiens de but, assisté de Mohamed Haniched. Le tout s'est passé dans une très bonne ambiance et dans la bonne humeur. La journée d'hier devait être plus chargée avec deux entraînements au programme.