ATP - MASTERS Federer et Nadal fixés sur leurs adversaires

Le Suisse Roger Federer figure dans le même groupe que l'Allemand Alexander Zverev lors du Masters qui débute dimanche prochain à Londres, alors que le numéro 1 mondial, l'Espagnol Rafael Nadal, incertain pour le tournoi, se trouve avec l'Autrichien Dominic Thiem, selon le tirage au sort effectué hier. En plus de Nadal, assuré de conserver le trône ATP de numéro 1 mondial quels que soient ses résultats à Londres et Thiem (numéro 4), le Bulgare Grigor Dimitrov (numéro 6) et le Belge David Goffin (numéro 7) figurent dans le «groupe Pete Sampras».

Le Croate Marin Cilic (numéro 5) et l'Américain Jack Sock (numéro 8), qui a décroché le dernier billet grâce à son titre à Paris dimanche, ont eux été versés dans le «groupe Boris Becker» avec Federer (numéro 2) et Zverev (numéro 3).

Nadal, en quête d'un premier trophée à Londres, n'est pas certain de pouvoir participer en raison d'une blessure au genou droit qui s'est réveillée la semaine dernière lors des Masters 1000 de Paris-Bercy où il a dû déclarer forfait avant les quarts de finale. Federer, qui a fait l'impasse sur le tournoi de Paris-Bercy afin de ménager son dos avant le «tournoi des maîtres» détient le record de victoires dans la compétition avec six titres (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011). Le Suisse s'était qualifié pour quatre autres finales en 2005, 2012, 2014 (non jouée car blessé au dos) et 2015.