AUTEUR DE TROIS MÉDAILLES D'OR AU CHAMPIONNAT ARABE D'ATHLÉTISME Mohamed Zekraoui accueilli en héros à Bechar

L'athlète Mohamed Mahdi Zekraoui, auteur de trois médailles d'or (100m), (200m) et relais, au Championnat arabe des moins de 18 ans, a été accueilli avec éclat lundi à l'aéroport «Dghène Boudghene Lotfi» de Béchar par les autorités locales, les dirigeants de son équipe la JS Saoura et plusieurs supporteurs. Le jeune Mohamed Mahdi Zekraoui, l'un des espoirs de l'athlétisme national s'est déclaré «très honoré de l'accueil» qui lui a été réservé et des résultats qu'il a enregistré avec la sélection nationale d'athlétisme qui a pris part aux Championnats arabes des moins de 18 ans, avec un total de 37 athlètes, dont 20 filles. Connu dans sa catégorie par notamment son record national sur le 200 m (21.61), ce jeune athlète, sous la conduite technique de son entraîneur Hassan Yacoubi, avec de très bons chronos sur le 100 m en 10.85 et sur le 400 m avec 48.23, est l'une des étoiles montantes de l'athlétisme algérien, selon plusieurs responsables locaux du secteur sportif. Cette compétition arabes d'athlétisme, organisée à Tunis (Tunisie), a vu la participation des Emirats arabe unis, du Koweït, du Liban, de l'Arabie saoudite, de la Libye, de l'Algérie, du Maroc, du Soudan, de la Jordanie, de l'Irak.