BAYERN MUNICH Lewandowski réclame du renfort

Le Bayern Munich a redressé la barre depuis que Jupp Heynckes a pris la succession de Carlo Ancelotti, limogé après la défaite face au PSG. Mais le club bavarois sait aussi qu'il doit préparer l'avenir, alors que plusieurs de ses joueurs majeurs arrivent vers la fin de leur carrière (Ribéry, Robben entre autres). L'attaquant polonais Robert Lewandowski a évoqué ce sujet dans un entretien accordé à Reuters. «Il ne faut pas se leurrer. Chaque club a besoin d'acheter un top joueur tous les deux-trois ans pour rafraîchir l'équipe, amener du sang neuf et de la qualité. Pour le moment, nous avons vraiment une bonne équipe, mais les joueurs vieillissent. Nous arrivons aujourd'hui à en remplacer certains, comme Kimmich par exemple, très bon à sa nouvelle position (latéral droit, ndlr), qui montre qu'un jeune joueur peut être un successeur de qualité à un joueur aussi merveilleux et expérimenté que Philipp Lahm», a-t-il affirmé. Sans citer non plus les derniers arrivés au club...