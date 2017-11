CHAMPIONNAT DU MONDE MILITAIRE DE CROSS COUNTRY L'Algérie a remporté 6 médailles, dont le titre par équipes

La sélection algérienne militaire de cross country a décroché 6 médailles (3 or, 2 argent, 1 bronze), dont le titre par équipes, au 57e Championnat du monde de la discipline qui s'est déroulé du 3 au 7 novembre à Budapest (Hongrie).

En individuel, les médailles algériennes ont été remportées par Ali Guerine qui s'est adjugé l'or sur le cross long devant son coéquipier Kheireddine Bourouina, alors que Rabah Aboud et Hichem Bouchiba ont décroché respectivement l'argent et le bronze dans l'épreuve du cross court. Par équipes, l'Algérie a été sacrée Championne du monde militaire dans les deux spécialités cross court et long.

«Ces résultats positifs et honorables interviennent pour confirmer les réalisations acquises durant les précédentes compétitions mondiales militaires du Conseil international du sport militaire (CISM) et démontrent le développement remarquable du niveau de nos athlètes», s'est félicitée l'Armée nationale populaire dans un communiqué.

La 57e édition du Championnat du monde de cross country du CISM a enregistré la participation de 21 pays.