CLASSEMENT MONDIAL DE GOAL-BALL Belle remontée des sélections algériennes

Les sélections algériennes (messieurs et dames) de goal-ball, sacrées championnes d'Afrique en octobre dernier en Egypte, enregistrent une belle remontée au classement mondial de l'Association internationale des sports pour visuels (Ibsa), et pointent désormais à la 12e place, a rapporté avant-hier le site officiel de l'instance mondiale. Avec un total de 290 717 points, les messieurs font un bond de 13 places par rapport au classement de septembre. Aux niveaux africain et arabe, l'équipe algérienne conduite par Belhouchet Samri reste le numéro un. Chez les dames, la sélection algérienne, championne d'Afrique en titre, a gagné 10 places, se pointant à la 12e place avec (180.232 points), devant l'Egypte, finaliste du championnat d'Afrique 2017, qui occupe la 21e avec 116.071 pts. La tête du classement dames est toujours dominée par la Chine devant la Turquie et le Japon, la grosse surprise de l'édition du mois d'octobre.