EN MARGE DE LA RÉUNION TENUE AVEC ZETCHI La DTN trace sa feuille de route

Le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, a tenu avant-hier une réunion avec les cadres de la direction technique nationale au CTN de Sidi Moussa. Cette réunion, destinée à faire un état des lieux et à tracer les perspectives d'avenir, a vu la participation du DTN, Rabah Saâdane, le DEN Boualem Charef, Ameur Chafik, DTN adjoint chargé de la formation, Abdelkrim Benaouda, DTN adjoint chargé du développement et de l'élite, et Azzedine Chih, chef du département du football féminin.

Le DTN a brossé un tableau sur la situation actuelle de sa cellule et souligné les priorités qui ont été prises en charge dès sa prise de fonction, en tête desquelles la relance des sélections nationales, sans omettre la restructuration de la DTN à tous les échelons. De même, il a brossé sa feuille de route pour les prochains mois.

De son côté, le DEN a présenté le programme de travail des différentes sélections de jeunes pour les prochains mois, à commencer par la sélection olympique qui sera la première à être remise en selle. Elle effet, une sélection élargie entrera en regroupement au CTN de Sidi Moussa du 18 au 22 novembre 2017, avant un deuxième du 25 au 29 novembre dans le même lieu.

L'objectif assigné à cette sélection est la qualification au tournoi de football des Jeux olympiques 2020 qui se dérouleront à Tokyo, avec comme rendez-vous intermédiaires la participation au tournoi de football des Jeux méditerranéens de Tarragone qui auront lieu l'été prochain et le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) qui se déroulera en décembre 2018 en Egypte.

Concernant les sélections U20 (joueurs nés entre 1999 et 2000) et U17 (joueurs nés entre 2002 et 2003), elles ont comme objectif la qualification aux coupes d'Afrique des nations de ces catégories, qui se dérouleront en 2019. Pour préparer les éliminatoires de sa catégorie, la sélection U20 participera au tournoi de l'UNAF qui aura lieu en Egypte du 18 au 26 mars 2018.

Quant à la sélection U17, elle disputera les qualifications sous forme d'un tournoi à quatre (Algérie, Maroc, Tunisie et Libye, l'Egypte s'étant retirée de la compétition) qui aura lieu du 18 au 26 août 2018 à Tunis et à l'issue duquel seul le vainqueur du tournoi sera qualifié à la CAN.

La sélection U15 ne sera pas en reste puisqu'elle sera remise sur pied pour participer au tournoi de football des Jeux africains de la jeunesse qui auront lieu du 19 au 28 juillet 2018 à Oran.

Pour préparer cette compétition, elle sera en lice dans le tournoi de l'UNAF de la catégorie qui aura lieu en avril 2018 en Algérie. Chafik, chargé de la formation, a annoncé qu'un projet de programme sera présenté lors de la prochaine réunion qui aura lieu mardi prochain au CTN. Pour sa part, Benaouda, chargé du développement et de l'élite, a évoqué le projet de création de la Ligue des jeunes catégories, à laquelle sera dévolue la tâche d'organiser tous les championnats des jeunes catégories.

Il a été également question du projet de révision des schémas d'organisation des championnats de jeunes ainsi que de l'étude des lieux d'implantation des futurs centres techniques fédéraux et des centres techniques régionaux. Autre décision prise lors de cette réunion: la réactivation du Collège technique national qui constituera une force de proposition et de réflexion. A l'issue des débats, il a été décidé de la tenue d'une autre réunion avec la DTN mardi prochain, 14 novembre 2017.