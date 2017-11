LIGUE 2 MOBILIS 10E JOURNÉE : LE MOB S'IMPOSE DANS LE DERBY DE LA SOUMMAM L'ASAM et la JSMS coleaders

L'AS Aïn M'lila et la JSM Skikda ont conservé la tête de la Ligue 2 Mobilis, après leurs victoires respectives contre l'ASM Oran (1-4) et le CA Batna (1-0) lors de la 10e journée, disputée avant-hier, et marquée par la victoire du MO Béjaïa dans le grand derby de la Soummam face à la JSM Béjaïa (2-0). Malgré l'avantage du terrain, les Skikdis se sont contentés du minimum requis pour surclasser le CAB, et c'est Mokhtari qui a inscrit le but unique de cette rencontre, en transformant un penalty à la 28'. L'ASAM, en revanche, a eu le mérite d'aller chercher sa victoire de chez l'ASM Oran. Mais les Rouge et Noir étaient condamnés à gagner pour rester en tête du classement et ils n'ont pas fait les choses à moitié, puisqu'ils ont littéralement atomisé le club de M'dina J'dida, sur son propre terrain. Dib avait ouvert le score pour les visiteurs, sur penalty, et l'ASMO a réagi moins de six minutes plus tard, en égalisant par Youcef-Khodja (1-1). Mais la sortie du gardien Aloui, expulsé à la 25e minute, pour jeu dangereux sur l'action qui a amené le penalty de Dib a fini par coûter très cher au vieux club oranais, car ayant encaissé trois autres buts en fin de match. L'ASAM se maintient à la première place du classement général, ex aequo avec la JSMS, avec 22 points chacun. A Yemma Gouraya, le MOB s'est imposé (2-0) face au voisin JSM Béjaïa, grâce à Belkacemi (21') et Noubli (68'). Le score aurait pu être nettement plus avantageux en faveur des Crabes, ayant profité de leur supériorité numérique pour se procurer un très grand nombre d'occasions, face à une JSMB réduite à neuf, après les expulsions de Drifel et Aklil, alors que Boucherit a raté deux penalties devant un excellent Belhani (gardien) aux 7' et 90'+3. Un précieux succès qui, outre le prestige qu'il procure, permet au MOB de rester sur la troisième marche du podium, à une longueur derrière les coleaders ASAM et JSMS, au moment où la JSMB recule à la 5e position, avec 17 unités. A El Eulma, le MCEE a également remporté une importante victoire dans la course au maintien, en surclassant le modeste CRB Aïn Fakroun (1-0). Cette victoire vaut son pesant d'or pour le MCEE, qui s'éloigne un peu plus de la zone rouge, en pointant désormais au 10e rang, avec autant de points, au moment où le CRBAF reste avant-dernier du classement, avec seulement six unités au compteur. De son côté, le CA Bordj Bou Arréridj a commencé par mener (2-0) face au WA Tlemcen, grâce à Athmani (46') et Berchiche (59'), El Habiri (76') a réduit le score. Les Criquets ont réussi à l'emporter (2-1) pour conserver leur 7e place au classement général, avec désormais 15 unités, au moment où les Tlemcéniens marque le pas après une courte série de résultats positifs et se retrouvent aux 12e rang, avec 9 unités. Pour leur part, les matchs Amel Boussaâda-RC Relizane et MC Saïda-ASO Chlef se sont soldés par des résultats nuls, respectivement (0-0) et (1-1) qui arrangent beaucoup plus les affaires des clubs visiteurs, car ils restent dans la première partie du tableau. De son côté, la lanterne rouge RC Kouba continue à broyer du noir, après avoir concédé une nouvelle défaite chez le GC Mascara (3-1) et qui le maintient à la dernière place du classement, avec seulement six unités au compteur, alors que le GCM se hisse à la 10e place, qu'il partage ex aequo avec l'AB et le MCEE, avec 10 points chacun.