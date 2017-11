TOURNOI VANTAA HELSINKI 2017 Médaille de bronze pour Sid Azara Bachir

Le lutteur algérien Sid Azara Bachir (-80 kg) a remporté la médaille de bronze en lutte gréco-romaine du tournoi Vantaa-Helsinki 2017, disputé les 4 et 5 novembre à Helsinki en Finlande, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline. Sid Azara Bachir avait également remporté la médaille de bronze lors des Championnats du monde juniors disputés à Mâcon (France) en septembre 2016. D'autre part, quatre athlètes de la sélection algérienne des luttes associées (libre et gréco-romaine) effectueront un stage de préparation à Bucarest (Roumanie), en vue des Championnats du monde (U23), prévus du 21 au 26 novembre à Bydgoszcz (Pologne). Le staff technique national conduit par le Roumain Rusu Dumitru Cornell, Bendjada Mazouz (lutte gréco-romaine) et Aoune Fayçal (lutte libre), a fait appel à Boudjemline Adem (GR -85 kg), Sid Azara Bachir (GR -80 KG), Laouni Abdennour (GR -59 kg) et Kherbache Abdelhak (LL- 57 kg). Le rendez-vous de Bydgoszcz s'annonce important pour les lutteurs algériens qui auront l'occasion de jauger leur capacités avec les meilleurs athlètes mondiaux de la discipline.