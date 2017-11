"Battre le Nigeria et entamer notre projet"

Par Lounès MEBERBECHE -

A 48h du match Algérie-Nigeria, le coach national, Rabah Madjer, a animé une conférence de presse hier au CTN de Sidi Moussa, pour expliquer ses choix en prévision de ce rendez-vous, en répondant aux sujets polémiques qui entourent les Verts.

Concernant de match contre les Super Eagles, Madjer a affirmé d'emblée: «On fera tout pour gagner le match contre le Nigeria. Ce n'est pas un match amical, pour moi c'est la première rencontre des éliminatoires du Mondial qu'il faudra remporter. Ce sera bien pour le moral des joueurs et du staff technique ainsi que pour l'avenir de l'équipe algérienne. Ce ne sera pas facile contre un coriace adversaire nigérian. On a étudié notre adversaire qui reste une équipe composée de grands joueurs évoluant en Europe. Certes, il y a certains d'entre eux qui n'ont pas joué avec leurs clubs le week-end dernier, mais ils restent de grands joueurs qui vont nous créer beaucoup de problèmes, à nous d'être vigilants». Par la suite, le coach de l'EN s'est piqué au jeu des questions-réponses avec les médias qui tournaient essentiellement sur le choix des joueurs pour ce match ainsi que ceux qui ne sont pas là. A ce propos, Madjer dira: «La non-convocation de certains joueurs, à l'image de M'Bolhi et de Feghouli pour ces deux matchs est un choix purement technique et ils ne sont pas écartés définitivement. Je n'ai rien contre ces joueurs et la porte de l'EN n'est pas fermée. Personnellement, je ne peux pas reléguer un joueur comme M'Bolhi sur le banc alors qu'il était le capitaine de la sélection, ça aurait été un manque de respect à son égard».

D'autres joueurs retenus ont eux aussi été sujet de polémiques, à l'instar de celle de Faouzi Chaouchi, dont Madjer dira: «Il faut éviter l'ingratitude, surtout envers les joueurs qui ont beaucoup donné à leur pays, comme c'est le cas de Chaouchi, devenu un héros national après son match historique contre l'Egypte à Omdourman, avant d'être déchu, même aux yeux de l'opinion publique.

Les autres, qui ne sont pas là, ont des qualités mais nous avons choisi les éléments qui conviennent à notre politique et au profil du joueur.» Par la suite, et au sujet du match amical contre la Centrafrique, le sélectionneur de l'EN répondra: «Il y a urgence, je n'ai pas le temps de voir des joueurs. Pour ces deux matchs, nous avons fait appel aux joueurs prêts. Après ces deux rencontres, on entamera le grand chantier de l'EN. Nous allons nous déplacer dans les stades pour essayer de dénicher l'oiseau rare. L'urgence était de monter rapidement une équipe compétitive pour bien négocier le match contre le Nigeria. C'était notre objectif immédiat. Pour le reste, nous laissons toute latitude de le faire après la Centrafrique. Un grand chantier sera lancé après ce match amical, qui sera de redorer le blason du football algérien, avant de poursuivre sur l'état d'esprit du groupe en affirmant: «Après tout ce que l'EN a enduré, l'équipe est en plein doute. Une victoire contre le Nigeria lui ferait le plus grand bien sur le plan psychologique, tout en ramenant une certaine confiance, pas uniquement chez les joueurs, mais entre le groupe et ses supporters.» Quant à son projet pour les Verts, l'homme à la «talonnade» répondra: «Dieu merci, en Algérie, nous avons un large éventail de joueurs, avec des profils aussi variés qu'intéressants.

Les portes de l'EN sont ouvertes pour chacun d'entre eux, suivant les besoins du moment et la particularité de chaque adversaire. Mon principal objectif est la phase finale de la CAN 2019. on doit gérer cette équipe de manière rationnelle et selon chaque match mais avant tout instaurer un climat familial pour l'intérêt de tous.» Enfin et au sujet justement de la CAN 2019, Madjer dira: «On fera les bons choix au bon moment. Une chose est sûre, je n'irai pas à Marseille pour préparer une compétition qui se déroulera au Cameroun.

Le problème principal de l'EN a toujours été les matchs à l'extérieur, contre des nations africaines, chez lesquelles les conditions climatiques et sécuritaires laissent souvent à désirer. Donc, outre le fait de préparer ces matchs au bon endroit, notre défi est de trouver les joueurs qui seront capables d'être performants en de telles conditions», conclut l'ancienne vedette du FC Porto.