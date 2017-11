ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 : ALGÉRIE-NIGERIA (6E JOURNÉE-DEMAIN À 20H30) Madjer veut une victoire pour sa révolution

Par Saïd MEKKI -

Le coach national motive ses joueurs avant le match

Avec les défections, Rabah Madjer et son staff peuvent bien débuter leur «révolution» dès demain à Constantine dans cette sélection algérienne qui n'arrive toujours pas à convaincre ce public algérien très exigeant.

«Pour moi, le Nigeria n'est pas un match amical, pour moi c'est le premier match des éliminatoires de la Coupe du monde et on doit le gagner. C'est bon pour le moral des joueurs, pour nous staff technique et pour l'avenir de la sélection nationale», cette déclaration du sélectionneur national, Rabah Madjer, résume parfaitement l'objectif des Verts, demain face au Nigeria pour le compte de la dernière journée du groupe «B» du Mondial 2018. C'est le premier match du staff technique des Verts composé du trio Rabah Madjer-Djamel Menad et Meziane Ighil qui se présente dans de mauvaises conditions avec pas moins de six joueurs blessés et remplacés dont trois défenseurs.

En effet Youcef Attal (Courtrai), Faouzi Ghoulam (Naples) et Rami Bensebaïni (Rennes) sont remplacés en défense par Islam Arous du Paradou AC, Chemseddine Nessakh de l'ES Sétif et le joueur de l'USM Alger, Farouk Chafaï.

En dehors du gardien de but qui constitue le premier rempart avec l'absence de M'Bolhi, le staff technique devra donc aligner une nouvelle ligne défensive depuis le gardien de but. Rahmani devrait être titularisé sauf si Madjer veut «narguer» tout le monde en alignant Chaouchi.

En défense ce sera une nouvelle ligne qui sera aligné bien que Mandi et Medjani sont bien là. Et pourquoi pas la paire Mandi-Chafaï dans l'axe encore faut-il savoir si Cadamuro sera titulaire ou pas?

D'autre part et dans les autres compartiments, on aura certainement les habitués à leurs postes, sauf celui de Hilal Soudani qui vient de déclarer lui aussi forfait et qui est remplacé par Ishak Belfodil. Et ce dernier serait certainement aligné, car on voit mal sa convocation pour rester sur le banc!

Ainsi et avec ces défections, Rabah Madjer et son staff peuvent bien débuter leur «révolution» dans cette sélection algérienne qui n'arrive toujours pas à convaincre ce public algérien très exigeant.

Pour bien préparer ce match, la sélection algérienne a entamé lundi dernier son stage avec seulement 15 joueurs car les six autres étaient autorisés à rentrer en stage en retard. Ce n'est qu'hier que le sélectionneur des Verts a eu tous les joueurs à sa disposition pour préparer ses «tactiques» en vue de les appliquer demain face aux très impressionnants Nigérians.

Les Verts s'envoleront aujourd'hui pour Constantine, avant d'effectuer une ultime séance d'entraînement sur la pelouse du stade où se déroulerait le match demain à partir de 20h30 à savoir le stade Hamlaoui de Constantine à partir de 18h. Ils seront suivis, une heure plus tard par la sélection nigériane pour également une ultime séance d'entraînement avant le match de demain.

Les Nigérians se sont préparés la semaine dernière au Maroc avant de rejoindre Constantine. Et il se trouve qu'ils sont décidés à gagner ce match contre l'Algérie, pour montrer qu'ils sont bel et bien les vrais leaders de ce groupe «B» des éliminatoires africaines du Mondial 2018.

En d'autres termes et au vu de la composante au complet de l'effectif des Super Eagles, Madjer et ses joueurs auront certainement fort à faire demain à Constantine.

D'ailleurs et en dépit du fait que ce match soit sans enjeu puisque l'Algérie est éliminée de la course au Mondial 2018 alors que le Nigeria a déjà validé son billet pour la Russie, Rabah Madjer et son staff veulent bien débuter par une victoire avant de rencontrer la République centrafricaine le 14 du mois en cours au stade du 5-Juillet pour un match amical.

Pour le moment, place au premier test des Verts sous la houlette du trio Madjer-Menad-Ighil.