CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES CLUBS CHAMPIONS DE BASKET-BALL Les Dames du GSP visent le dernier carré

La compétition debutera demain en Angola

Les Pétrolières, dont ce sera la deuxième participation consécutive à la compétition continentale, n'ont pas eu besoin de disputer les éliminatoires de la zone 1 de la FIBA-Afrique pour s'assurer une place en phase finale.

Les basketteuses algériennes du GS Pétroliers prendront part au championnat d'Afrique des clubs champions 2017, prévu à partir de demain et jusqu'au 19 novembre à Luanda (Angola), avec l'ambition de faire mieux que la précédente édition en visant une place dans le dernier carré, a indiqué l'entraîneur des Pétrolières, Sofiane Boulahya. «Après notre participation positive à l'édition 2016 à Maputo, où nous avons acquis une certaine expérience en atteignant les quarts de finale, nous visons cette saison une place en demi-finales, un objectif largement à notre portée», a déclaré Boulahya. «Mes joueuses abordent cette compétition avec un esprit de gagneuses. Nous allons nous appuyer sur nos points forts: vitesse, technique et expérience, pour contrer nos adversaires», a ajouté l'ancien international algérien.

Lors de la précédente édition au Mozambique, les Algériennes avaient agréablement surpris en se qualifiant aux quarts de finale. Elles avaient mené 34-30 à la mi-temps avant de s'incliner finalement 69-57 face à Ferroviario de Maputo. Pour la préparation de son équipe, le coach du GSP a estimé qu'elle s'était déroulée dans «de bonnes conditions», malgré le retour tardif des joueuses congolaises Mfutilla Ginette et Mireille Muganza Nyota, combiné aux blessures des internationales algériennes Rachida Belaïdi, Shahnez Boushaki et Ikbal Chenaf, qui ont privé l'équipe d'une participation au Championnat arabe des clubs champions disputé au Liban début octobre. «Nous avons effectué la totalité de notre préparation à Alger. Je suis très satisfait de la réaction de l'équipe, malgré le manque de compétition que nous avons essayé de rattraper en disputant des matchs amicaux contre des clubs algériens», a-t-il souligné, déplorant que «le Championnat national n'a toujours pas débuté alors que nous sommes au mois de novembre». Outre le GS Pétroliers, qui ralliera la capitale angolaise aujourd'hui, la 23e édition du championnat d'Afrique des clubs champions dames verra la participation de First Bank (champion du Nigeria), ASB Victoria et SB Darling Motema (RD Congo), Kenyan Ports Authority et Equity Basket-ball (Kenya), Ferroviario de Maputo (Mozambique), Primeiro de Agosto (Angola) et Fandrefiala (Madagascar).