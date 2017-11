ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018: BARRAGES ZONE EUROPE Dernière ligne droite du marathon

Un duel au sommet

La compétition préliminaire de la zone Europe pour la coupe du Monde 218 s'apparente à un marathon, et les barrages en constituent la dernière ligne droite.

Irlande du Nord-Suisse

Aucune équipe européenne n'a échoué dans la qualification pour la phase finale après avoir obtenu 27 points en phase de groupes et la Suisse compte bien respecter cette statistique. La Nati s'est qualifiée pour les trois dernières éditions et n'a perdu sa première place au profit du Portugal qu'à la toute fin d'une campagne jusque-là parfaite. Mais l'Irlande du Nord, qui a prouvé que son parcours héroïque lors de l'Euro 2016 n'était pas le fruit du hasard, tentera à nouveau de frapper un grand coup. Les Nord-Irlandais visent une quatrième participation à une Coupe du monde, la première depuis 1986.



Croatie-Grèce

Cette rencontre réunit deux spécialistes des matchs de barrage. La Grèce tentera de devenir la première sélection européenne à se qualifier pour trois Coupes du monde successives en passant par les barrages, après avoir éliminé l'Ukraine et la Roumanie, respectivement lors des éditions 2010 et 2014. Mais les Grecs auront le statut d'outsider, la Croatie s'étant imposée lors de ses quatre derniers matchs de barrage pour des compétitions majeures et, avec des joueurs comme Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic et Ivan Perisic, elle sera logiquement en quête d'un cinq sur cinq.



Suède-Italie

Seules deux équipes, à savoir le Brésil (21) et l'Allemagne (19), comptent plus de participations en Coupe du monde que l'Italie. Les Azzurri peuvent égaler la performance allemande s'ils se défont de la Suède. Ils n'ont disputé qu'un seul match de barrage jusqu'ici - victoire contre la Russie sur la route de France 1998 - mais ils n'auront pas la tâche facile. En effet, sur les huit équipes en lice dans ces barrages, la Suède menée par Janne Andersson dispose de la meilleure attaque, avec 26 réalisations durant la phase de groupes.



Danemark-République d'Irlande

Aucune équipe européenne n'a joué plus de matchs de barrage pour des tournois majeurs que la République d'Irlande. Avant leur huitième rencontre de ce type, les Irlandais ont alterné entre des succès - la victoire sur l'Iran pour se qualifier pour la Coupe du monde 2002 - et quatre défaites, dont une contre la France en 2009. Le Danemark endossera le maillot de favori, puisque les hommes d'Age Hareide, n'ont plus été battus par les Irlandais en match officiel depuis 1979 et abordent ce match en n'ayant pas goûté à la défaite depuis plus d'un an.



Barrages intercontinentaux

Nouvelle-Zélande - Pérou et Honduras-Australie

Tous les quatre ans, les barrages intercontinentaux marquent l'ultime étape sur la route de la Coupe du monde. Ces matchs couperets ont une saveur particulière, entre les oppositions de styles et l'importance cruciale de l'enjeu. Pour se qualifier pour Russie 2018, la Nouvelle-Zélande affronte le Pérou, tandis que le Honduras donnera la réplique à l'Australie. Honduras-Australie oppose le 4e de la zone Concacaf (Confederation Of North, Central American and Caribbean Association Football) au vainqueur d'un pré-barrage en Asie (sur l'étonnante Syrie).

Les Honduriens ont participé aux derniers Mondiaux (dans le groupe de la France au Brésil), les Australiens aux trois derniers (8es de finale en 2006). Le match aller est prévu demain à San Pedro Sula (23h à Alger), retour le mercredi 15 à Sydney (10h). Vainqueurs de la zone Océanie, la seule qui n'offre aucun billet direct (d'où la décision de l'Australie de jouer les éliminatoires asiatiques), les «All Whites» néo-zélandais défient, eux, le 5e de la zone Am.Sud, qui a bien failli être l'Argentine.

Les deux nations ne se sont jamais affrontées. La Nouvelle-Zélande a participé deux fois à la Coupe du monde, en 1982 et 2010, le Pérou trois fois, la dernière en 1982. Match aller à Wellington le samedi 11 novembre (4h15 à Alger), le retour aura lieu le jeudi 16 novembre à Lima (3h15).