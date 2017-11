LIGUE 1 MOBILIS - 11E JOURNÉE: NA HUSSEIN DEY-MC ALGER (AUJOURD'HUI À 16H) Le Nasria veut faire tomber le Doyen

Par Saïd MEKKI -

Un derby haut en couleur

Restant sur pas moins de cinq matchs sans défaite, les joueurs du MCA comptent maintenir cette dynamique en tentant de gagner leur 3e derby depuis le début de la saison face au Nasria en quête de points à domicile.

D'ailleurs, les fans des Vert et Rouge tablent beaucoup sur une victoire devant le NAHD qu'ils n'ont pu battre la saison dernière. Casoni et ses joueurs veulent ajouter le NAHD à leur liste des matchs derbys gagnés après ceux contre le CR Belouizdad et récemment le Paradou AC. Le Mouloudia affiche la bonne santé en se trouvant dans le haut du tableau et il n'y a pas plus difficile que de rester sur les cimes. Bien que le coach Bernard Casoni soit privé de pas moins de sept joueurs, il possède un effectif si riche qu'il n'aura certainement aucun souci pour trouver les «remplaçants» aux absents.

En effet, des Vert et Rouge ne verront pas Amada, suspendu et en même temps convoqué avec sa sélection malgache, au moment où ses coéquipiers en club, Mebarakou et El-Mouaden sont également sous le coup d'une suspension, trois autres joueurs sont blessés et rateront ce derby. Il s'agit des joueurs Amachi, Azzi et Boulekhoua. En tout cas, ces absents n'auront pas trop d'influence sur le groupe, puisque la majorité du «onze» type de Casoni est opérationnel. Demou et Karoui sont là pour suppléer les défections des deux titulaires Amada et Mebarakou.

Le reste des joueurs sont des habitués. Ce qui veut dire que sur le plan de la stabilité l'équipe des Vert et Rouge est au beau fixe. Une victoire est donc largement dans les cordes du MCA. D'ailleurs Bouhenna estime qu'«il ne faut pas perdre au 20-Août 1955 même si notre tâche ne sera pas facile, il faudra tout faire pour être à la hauteur», a conclu l'un des joueurs les plus utilisés par le coach Casoni. Du côté du NA Hussein Dey, le président Ould Zmirli s'est présenté aux derniers entraînements de l'équipe pour les inciter et encourager à ne pas perdre ce derby pour reprendre la confiance. Les Sang et Or restent sur pas moins de cinq matchs sans victoire et les supporters estiment qu'il est temps de se réveiller et pourquoi pas devant l'une des meilleures équipes du championnat actuellement. En tout cas, l'une des plus régulières. Un nul, voire une victoire serait bien salutaire pour les gars de Hussein Dey pour retrouver la confiance qui leur permettrait de bien terminer la phase aller. Le coach Neghiz est donc bien tenu à trouver les solutions qu'il faut pour débloquer la situation. Le milieu de terrain Chemseddine Harag déclare qu'«on doit bien se concentrer sur ce match contre le MCA qu'on doit coûte que coûte gagner pour provoquer le déclic». Parole donc au vrai langage: celui du terrain aujourd'hui.