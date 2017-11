Les mal-classés jouent déjà leur avenir

La 11e journée du Championnat de Ligue 1 Mobilis qui a débuté avant-hier, se poursuivra aujourd'hui avec au menu six matchs. L'ES Sétif (4e-16 pts), qui effectue un déplacement a priori à sa portée contre la lanterne rouge, l'USM Blida (16e-2 pts), tout en étant à l'écoute du stade Omar-Hamadi, histoire de se rapprocher de la tête du classement en attendant de livrer son match en retard contre l'USMA.

En revanche, les Blidéens qui retrouvent leur entraîneur Mustapha Sebaâ, de retour après une courte démission, rêvent de faire chuter le champion d'Algérie en titre qui coïnciderait avec leur 1re victoire depuis leur retour parmi l'élite.

La JS Saoura (2e -17 pts) doit une revanche à ses fans, en «colère» après la débâcle de Constantine (2-4). Djalit, 2e meilleur buteur avec 6 buts et ses camarades sont fermement décidés à empocher les trois points et garder leur invincibilité à domicile, aux dépens de l'USM Bel Abbès (8e-13 pts), en perte de vitesse depuis quelques semaines.

A Oran, le MCO (7e-14 pts) et l'O Médéa (11e-12 pts) sont dans le ventre mou du classement.

Les Oranais, qui restent sur une série de nuls, se méfieront beaucoup d'une équipe de l'OM qui commence à devenir cette saison le cauchemar des grands (MCA, ESS, CSC et CRB) devant lesquels elle a décroché le nul. Enfin, le match des mal-classés DRB Tadjenanet (13e-10 pts) - USM Harrach (15e-8 pts) aura un caractère dramatique pour le perdant.

Le Difaâ misera beaucoup plus sur son attaque pour forcer le verrou des Harrachis, en état de grâce en décrochant 7 points lors des trois dernières sorties (PAC-USMB-NAHD).