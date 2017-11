COUPE DU MONDE 2018 (QUALIFICATIONS) Aucun joueur algérien dans l'équipe-type africaine

Les internationaux algériens ont brillé par leur absence dans l'équipe type africaine des qualifications de la Coupe du monde 2018 établie par la Confédération africaine de football jeudi. La campagne calamiteuse des Verts lors des qualifications du Mondial 2018 explique l'absence remarquée de joueurs algériens dans le onze type dominé par la Tunisie, le Maroc, l'Egypte et le Nigeria, qui ont placé chacun deux joueurs.

Les autres joueurs composant cette équipe sont du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de l'Ouganda.

A noter qu'à la veille de la 6e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018, deux sélections africaines seulement ont validé leur billet pour la Russie, à savoir le Nigeria et l'Egypte.

Les trois derniers représentants africains seront connus à l'issue des matchs prévus vendredi, samedi, dimanche et mardi.