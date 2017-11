FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE SPORTS BOULES Deux assemblées avant la fin de l'année

L'article 18 des statuts de la Fédération algérienne de sports boules (FASB) qui traite le cas de intérimaire en cas de la vacance du poste de président, stipule que l'intérim est assuré par le premier vice-président pour une période s'étalant de 45 à 60 jours.

La Fédération algérienne de sports Boules (FASB), sans président depuis le 9 octobre dernier, suite à la démission de Mohamed Rédha Harroug, devra tenir deux assemblées dont une élective avant la fin de l'année 2017, a-t-on appris, mercredi auprès du président intérimaire de l'instance fédérale. «Après la démission du président de la fédération, le

9 octobre dernier, et en application de l'article 18 des statuts de la fédération, le Bureau fédéral m'a chargé d'assurer l'intérim ainsi que les affaires courantes de la fédération en ma qualité de 1er vice-président et de préparer en même temps, l'assemblée extraordinaire (pour l'installation des commissions de candidature et de recours) et l'assemblée élective afin d'élire un président pour le reste du mandat, selon les statuts en vigueur de la fédération», a déclaré Mouloud Kadri, 1er vice-président de la FASB et intérimaire de l'instance depuis le 2 novembre. Les deux assemblées doivent être tenues avant la fin de l'année en cours, selon le même responsable.

L'article 18 des statuts de la Fédération algérienne de sports boules (FASB) qui traite l'intérimaire en cas de la vacance du poste de président, stipule que l'intérim est assuré par le premier vice-président pour une période s'étalant de 45 à 60 jours. «Nous avons prévu une réunion du Bureau fédéral pour ce jeudi afin d'arrêter les dates des deux assemblées et les autres modalités», a révélé Kadri.

Le président démissionnaire, Rédha Harroug avait été élu à la tête de la FASB, aux côtés de 10 autres membres, en mars dernier pour un mandat olympique de quatre années, lors d'une assemblée élective à laquelle avait pris part l`ensemble des membres, soit 58 membres parmi les 59 que compte l'AG.