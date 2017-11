LIGUE 2 MOBILIS - 11E JOURNÉE:JSMB - MCEE ET ASO - ASMO À SUIVRE ASAM-MOB: un choc déjà décisif

Ayant réussi à faire le plein lors de ses cinq matchs disputés à domicile, la JSMS (22 pts) sera appelée à confirmer ses ambitions d'accession face au mal-classé koubéen (15e, 6 pts).

Le choc de la 11e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, prévue aujourd'hui, opposera l'AS Aïn M'lila au MO Béjaïa, alors que le coleader, la JSM Skikda effectuera un déplacement périlleux chez le relégable RC Kouba. L'ASAM (1ère, 22 pts), vainqueur 4-1 de l'ASM Oran lors de la dernière journée, aura pour objectif de préserver son fauteuil de leader face aux Crabes (3es, 21 pts), dont le moral est gonflé à bloc après le succès dans le grand derby de la Soummam face à la JSM Béjaïa (2-0).

Un match que les Skikdis veulent remporter coûte que coûte pour se détacher en tête du classement et prendre une sérieuse option sur l'accession. Pour sa part, la JSMB (5e, 17 pts) qui doit se ressaisir et oublier la déconvenue du derby, accueillera la formation du MC El-Eulma (10e, 10 pts) laquelle alterne le bon et le moins bon depuis l'entame de la saison. Autres matchs qui devraient valoir le détour au cours de cette 11e journée, le derby de l'Ouest entre l'ASO Chlef (4e, 18 pts) et l'ASM Oran (8e, 13 pts) ainsi que RC Relizane (6e, 16 pts)-CA Bordj Bou Arréridj (7e, 15 pts). Des duels entre des formations bien positionnées dans le classement général et qui nourrissent beaucoup d'ambitions pour jouer les premiers rôles.

L'ASO, seule équipe invaincue depuis l'entame de la saison, partira avec les faveurs des pronostics face à l'ASMO, en plein doute après sa lourde défaite concédée mardi à domicile face à l'ASAM. De son côté, le RCR, qui reste sur un nul (0-0) face au Amel Boussaâda, accueillera au stade Tahar-Zoughari, le CABBA qui s'est relancé dans la course aux premiers rôles après sa victoire (2-1) face au WA Tlemcen (13e, 9 pts) lors de la 10e journée.

L'autre club de l'Ouest du pays, le MC Saïda (9e, 11 pts), tenu en échec mardi dernier à domicile par l'ASO (1-1), se rendra à l'Est pour défier le CA Batna (13e, 9 pts) qui a encaissé deux défaites de suite respectivement face au RCK (2-0) et à la JSMS (1-0).

Les autres matchs de cette 11e journée mettront aux prises des clubs mal-classés. Le CRB Aïn Fakroun (15e, 6 pts) accueillera ainsi Boussaâda (10e, 10 pts) au moment où le GC Mascara (10e, 10 pts) se rendra à Tlemcen pour affronter le WAT.

Chaque équipe évoluera avec l'obligation de réaliser un résultat positif pour s'éloigner de la zone des relégables.