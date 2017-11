MANCHESTER CITY Agüero vers un retour à Independiente

Sergio Agüero a rappelé que son objectif était de revenir à Independiente, son club formateur, à l'issue de son aventure avec Manchester City. Ce qui pourrait se produire d'ici 2019, voire 2020. Sergio Agüero a le désir de boucler la boucle. Convoqué avec la sélection argentine, l'attaquant de Manchester City (29 ans) y a évoqué son avenir en club. Avec une idée en tête: revenir à Independiente, son club formateur, pour y conclure sa carrière de joueur professionnel. «Il parait que le Milan AC et le Real Madrid me veulent et, je ne sais pas où je l'ai lu, il se dit qu'ils ont spolié le rêve d'Independiente. Mais l'idée a toujours été de revenir à Independiente quand mon contrat avec City expirera en 2019, a précisé le tout frais meilleur buteur de l'histoire du club mancunien, avec 178 réalisations toutes compétitions confondues. J'ai une option pour prolonger une année supplémentaire avec City, ce qui est la priorité, mais c'est toujours une option. L'idée est de rentrer.» Bousculé par Gabriel Jesus dans la hiérarchie au poste d'avant-centre, Agüero pourrait ainsi vivre les 18 derniers mois de sa carrière européenne avant de rentrer au pays. Une affaire à suivre de près, alors que bien des clubs surveillent actuellement sa situation à Manchester.