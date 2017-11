MANCHESTER UNITED Mourinho fait les yeux doux à Umtiti

Excellent avec le FC Barcelone depuis le début de la saison et sous contrat jusqu'en 2021, Samuel Umtiti attire, plaît à José Mourinho. Selon les informations du Daily Mirror, le technicien portugais voudrait aligner l'international français dans sa défense à trois. Mourinho chercherait un joueur gaucher, et préférerait l'ancien Lyonnais à Daley Blind pour cette caractéristique précise dans la charnière centrale. Problème: la clause de départ très salée d'Umtiti... 60 millions d'euros. Et pas certain que le club catalan soit prêt à lâcher une corde essentielle de son arc (notamment avec la fin d'aventure proche de Javier Mascherano).