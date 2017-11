PRÉPARATION DE LA CAN 2018 L'EN Dames en stage à Sidi Moussa

La sélection algérienne dames de football effectuera un stage de préparation du 19 au

23 novembre 2017 au Centre technique national de Sidi Moussa, en prévision des prochaines échéances internationales, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF). L'équipe seniors dames dirigée par Azzedine Chih, chef du Département du football féminin, affrontera son homologue sénégalaise au début de l'année 2018 dans le cadre des éliminatoires de la 11e édition de la CAN seniors. La sélection algérienne avait manqué la dixième édition de la CAN disputée au Cameroun en avril 2016. De son côté, la sélection algérienne féminine des moins de 17 ans, qualifiée directement au second tour des éliminatoires du Mondial 2018 après le retrait du Mali, entrera en stage pré-compétitif le 26 novembre 2017 au CTN pour préparer sa prochaine double confrontation contre le Cameroun en décembre prochain. Le match aller se déroulera entre le 1er et le

3 décembre 2017 à Alger et le retour le 15, 16 ou 17 décembre au Cameroun. La phase finale du Mondial 2018 féminin des U17 se déroulera en Uruguay.