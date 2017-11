PSG Des contacts auraient été noués avec Conte

Unai Emery sait que son avenir au Paris Saint-Germain est très flou. L'entraîneur basque n'a jamais réellement fait l'unanimité depuis son arrivée dans la capitale et souffre encore de certains revers cuisants comme l'élimination tristement historique face au FC Barcelone en Ligue des champions. Sa relation plus que froide avec Neymar ne joue pas non plus en sa faveur, et l'ancien coach du Fc Séville sait qu'il ne sera pas prolongé si Paris n'atteint pas au minimum les demi-finales de la Coupe aux grandes oreilles. Jusqu'ici, le parcours des Parisiens est plus que bien engagé. Mais à partir du mois de février, les compteurs seront remis à zéro et les fantômes de mars dernier voleront peut-être au-dessus de quelques têtes. En attendant, Antero Henrique et les décisionnaires du club francilien préparent donc une possible suite sans Emery aux commandes du vice-champion de France. Et selon les informations du Parisien, Paris serait d'ores et déjà entré en contact avec Antonio Conte, l'actuel entraîneur de Chelsea, malgré le démenti du club. Lié jusqu'en 2019 au club qu'il a porté sur le toit de l'Angleterre la saison dernière, l'ancien sélectionneur de l'Italie est très courtisé en Europe et les médias anglais le donnent partant la saison prochaine. Tout dépendra peut-être de sa saison avec les Blues, actuellement distancés part un Manchester City qui écrase tout sur son passage en Premier League.

A 48 ans, celui qui a aussi entraîné la Juventus Turin a en tout cas été augmenté l'été dernier...sans prolonger. Conte aurait en tout cas le profil pour devenir le deuxième célèbre entraîneur italien à prendre les commandes de cette équipe. Son grand sens tactique mais aussi sa capacité à gérer les égo pourraient être un vrai plus dans un vestiaire qui ne fait pas toujours parler de lui par sa grande cohésion avec son coach.