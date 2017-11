TP MAZEMBE-SUPERSPORT UNITED (COUPE DE LA CAF) Abid Charef arbitrera la finale aller à Lubumbashi

L'arbitre international algérien Mehdi Abid Charef dirigera la finale aller de la coupe de la Confédération devant opposer le TP Mazembe (RDC) et Supersport United (RSA) prévue le 19 novembre à 15h30 à Lubumbashi, a indiqué jeudi la Confédération africaine de football. Le directeur de jeu algérien sera assisté de son compatriote Abdelhak Etchiali et le Guinéen Aboubacar Doumbia. Abid Charef, considéré comme l'un des meilleurs arbitres africains, avait été désigné récemment quatrième arbitre de la finale de la Coupe du monde 2017 des U17 entre l'Angleterre et l'Espagne (5-2) disputée en Inde. Il est également pré-sélectionné pour le Mondial 2018 en Russie. La finale retour entre Supersport et TP Mazembe prévue le 25 novembre à 20h15 à Pretoria a été confiée à un trio sénégalais composé de Malang Diedhiou, Djibril Camara et El Hadji Malick Samba.