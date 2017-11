MONDIAL 2017 DE PÉTANQUE (JUNIORS FILLES) La triplette algérienne en 8es de finale

Cette compétition se déroule en Chine

Les Algériennes ont terminé les cinq tours de qualification, en 3e position avec quatre succès et une défaite, tout comme la Chine (qui la devance grâce au résultat du match entre les deux équipes).

La triplette algérienne, composée de Nadia Agouni, Amel Benabdelmalek et Ranya Kouadri, s'est qualifiée aux huitièmes de finales du 16e Championnat du monde de pétanque juniors (filles et garçons) qui se déroule à Kaihua en Chine, avec la participation de 43 équipes filles de 42 nations, a rapporté hier le site de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal (FIPJP).

Après ses succès lors des deux premiers matchs des tours de qualification, face à l'Inde (13-00) et l'Allemagne (13-12), la triplette algérienne a enregistré deux autres victoires devant, respectivement, l'Espagne (12-11) et l'Angleterre (13-9), contre une défaite face à la Chine 1 (10-05).

La première place qualificative est revenue au Danemark, dont l'équipe a réalisé un sans-faute.

Les triplettes qualifiées aux 8es de finale sont: Danemark, Chine 1, Algérie, France, Norvège, Italie, Thaïlande, Allemagne, Suisse, Malaisie, Angleterre, Espagne, Chine 2, Australie, Madagascar et Cambodge.

Au concours du tir de précision, la représentante algérienne Nadia Djabri joue dans quelques heures les quarts de finales, dans un plateau très relevé, composé

aussi de l'Italienne Vanessa Romeo, la Thaïlandaise Wongchuvej Phantipha, l'Allemande Beil Luzia, la Cambodgienne Ke Leng, l'Indonésienne Anissa Alfatah, la Turque Caputlu Hilal et la Malgache Randriambahiny Cicine.

L'Algérie Djabri s'était qualifiée, avant-hier soir, pour les quarts de finale en réalisant 35 touche en 5 rounds, ex-aequo avec l'Italienne Vanessa, alors la première place des qualifications était revenue à Ke Leng (Cambodge) avec 46 points. Conduite par l'entraîneur national, Ramdane Ghersi, la sélection algérienne qui s'est déplacée en Chine, comprend quatre joueuses: Djabri Nadia, Agouni Nadia, Kouadri Ranya et Benabdelkader Amel.