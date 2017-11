BARRAGES DU MONDIAL 2018 L'Australie et le Pérou en ballottage favorable

En allant obtenir un match nul (0-0) au Honduras et en Nouvelle-Zélande en barrage aller pour la Coupe du monde 2018, l'Australie et le Pérou sont en bonne position pour aller en Russie l'été prochain. Deux barrages, aucun but, mais deux pays dans une position favorable avant les matches retour. Les bonnes opérations de la nuit ont été réalisées par l'Australie et le Pérou qui sont allés obtenir un match nul au Honduras et en Nouvelle-Zélande. A chaque fois sur le score de 0-0. Face aux Honduriens,

4e de la zone Concacaf, les Socceroos se sont créés les meilleures occasions devant le public bouillant de l'Estadio Olimpico Metropolitano. Ils joueront la qualification chez eux, mercredi à Sydney. A Wellington, ni la Nouvelle-Zélande ni le Pérou n'ont réussi à trouver la faille. Tout se jouera donc à Lima pour ce dernier ticket en vue du Mondial 2018. Les Péruviens auront l'avantage du terrain mais un but des Néo-zélandais pourrait sérieusement compliquer leur situation.