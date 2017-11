COUPE D'ALGÉRIE 2017 Tirage au sort des derniers tours régionaux du Sud-Ouest

La Commission nationale de la coupe d'Algérie, présidée par Noureddine Bakiri, membre du Bureau fédéral, s'est réunie jeudi dernier à l'hôtel El Khayem de Constantine en marge du match Algérie-Nigeria, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Cette réunion avait pour principal objet de procéder au tirage au sort des matchs des derniers tours régionaux de la région Sud-Ouest qui regroupe les wilayas de Béchar, Adrar et Tindouf et de désigner les dates de leur déroulement et les stades qui les abriteront. Le programme des matchs est comme suit: