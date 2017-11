HALILHODZIC, EX-COACH DES VERTS "En Algérie, il y a beaucoup de talent mais peu de discipline"

L'ancien sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne, Vahid Halilhodzic, est revenu, dans un entretien accordé au quotidien La Voix du Nord, sur son expérience avec les Verts. En effet, interrogé sur la différence entre la sélection algérienne et celle du Japon qu'il dirige actuellement, Halilhodzic a expliqué que le plus gros soucis en Algérie était la discipline. «Oui, c'est complètement différent. En Algérie, il y a beaucoup de talent. Mais au niveau de la discipline, c'est plus compliqué. Le foot est une religion, une obsession. Les Japonais sont connus pour être travailleurs, disciplinés. Ils sont calmes, sans précipitation», a argué le sélectionneur bosniaque.